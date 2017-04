Saint-Nazaire La vente de STX signée cet après-midi, les syndicats inquiets

0

L’accord sur la vente du chantier STX à Saint-Nazaire annoncé jeudi dernier par Christophe Sirugue, secrétaire d’État à l’Industrie, sera conclu ce mercredi après-midi, à Paris. Le contrat stipule que l’Italien Fincantieri prendra 48 % des parts de l'entreprise, DCNS 12 % et la fondation italienne CR Trieste 7 % . L’État conservera les 33,3 % de parts qu’il détient déjà. Ces actionnaires annoncent des garanties sur le maintien de l’activité sur place. Elles sont insuffisantes selon les syndicats.

Ce matin près de 150 salariés se sont rassemblés devant les bureaux de la direction à l’appel de la CGT, également pour dénoncer « le manque de garanties pour le maintien de l’activité et des salariés sur le site ».

Pour FO, « le prix d’achat de 83 millions d’euros, trouvé après l’accord entre Fincantieri et le Tribunal central de Séoul, ne représente pas grand-chose comparé aux risques pour les milliers d’emplois directs ou indirects liés à la situation du chantier ».