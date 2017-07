Saint-Nazaire L'agression d'une mineure filmée et diffusée sur internet

0

Deux jeunes mineures de 13 et 14 ans ont violemment agressé une adolescente de 14 ans dimanche. Elles ont filmé l'agression avant de la diffuser sur les réseaux sociaux.

Une jeune collégienne de 14 ans a été agressée à la descente du bus dimanche en fin d'après-midi dans le quartier de la Trébale. Elle a été frappée à coups de poing et coups de pied par deux autres mineures de 13 ans et 14 ans. Pendant que l'une distribuait des « coups violents », l'autre filmait avec son téléphone portable. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux, une pratique que l'on appelle « happy slapping ». La victime a déposé plainte et la police n'a aucun mal à interpeller les deux suspectes. Elles ont reconnu les faits sans vraiment expliquer le motif de cette agression. Elles sont convoquées devant le juge des enfants en vue d'une mise en examen.

