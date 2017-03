Saint-Nazaire L'alvéole 12 prépare sa mue en salle multi-évènements [PHOTOS]

0

Le chantier bat son plein dans la base sous marine pour construire cet équipement plus fonctionnel et modulable, destiné à remplacer la salle Jacques-Brel. Ouverture au public début 2018.

La Ville veut faire de cette future salle multi-évènements, un « écrin pour valoriser le monde associatif ». Un écrin de béton plus exactement, niché dans l'alvéole 12 de la base sous-marine. Le projet prévoit également l'aménagement des alvéoles 12bis et 13 avec des locaux techniques, des loges et bureaux mutualisés avec le Life et le Vip.

