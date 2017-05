Saint-Nazaire Le camping de « L’Ève » se relève

0

Le groupe privé Camp'Atlantique a repris en février 2016 le camping de l’Eve qui surplombe la plage de la Courance. Il y a réalisé d'importants investissements afin de relancer ce site d'hôtellerie de plein air et de mobile-homes, en perte de vitesse ces dernières années. Un couple de jeunes gérants s'est installé en octobre dernier. Et la saison touristique 2017 démarre fort pour Ariane Quintin et Erwan de Lavenne…

Plus d'infos dans Presse-Océan de ce mardi 23 mai.