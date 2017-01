0

Une dizaine de militants CGT a occupé cette agence du quartier de Penhoët ce lundi après-midi. Le syndicat veut faire pression dans le cadre de négociations nationales dans l'intérim.

Avec cette action la CGT a tenu à alerter sur la situation des salariés intérimaires sur les thèmes de la sécurité et la santé au travail. « On constate que la législation est insuffisante pour protéger la santé des intérimaires », explique André Fadda de la CGT intérim. Les négociations engagées depuis un an avec Prism'emploi (qui regroupe le patronat) « avancent un peu. Mais il reste encore beaucoup de réticences », souligne ce dernier. « Nous souhaitons un accord de branche pour l'intérim », précise-t-il.

À lire ce mardi dans Presse Océan