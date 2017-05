0

À Saint-Nazaire Marine Le Pen recueille 7 202 voix et obtient 22,85 % des suffrages. "Une victoire" pour Gauthier Bouchet, conseiller municipal FN et candidat à la députation. "C'est la première fois que nous franchissons le cap des 20 %. Maintenant nous devons nous rassembler efficacement pour les élections législatives. Pour gagner et faire tomber le PS encore plus bas"