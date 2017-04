Saint-Nazaire Le Front National finit au pied du podium

0

Avec un score de 13,53 %, Marine Le Pen a glané 5 079 voix au sein des 47 bureaux de vote de Saint-Nazaire. Moitié moins qu'Emmanuel Macron et ses 10 888 voix (29,02 %). La candidate du Front National échoue même au pied du podium dans la ville portuaire. Une 4e place synonyme de déception pour les trois conseillers municipaux Jean-Claude Blanchard, Gauthier Bouchet et Stéphanie Sutter qui étaient dans le hall de l'hôtel de ville dimanche soir lors de l'annonce par le maire David Samzun (PS) des résultats locaux officiels. "Ce qui me réjouit beaucoup, c’est la presque disparition du PS dans notre ville, historiquement socialiste", a notamment dit Jean-Claude Blanchard.

Plus d'infos dans Presse-Océan de ce lundi 24 avril.