Saint-Nazaire Le groupe d'opposition Désirs de Ville implose encore

Les trois élus Modem qui forment le groupe d'opposition Désirs de Ville au conseil municipal de Saint-Nazaire ont décidé de prendre leur indépendance. Pour rappel, ils siégeaient avec deux élus : Ludovic Le Merrer (Gauche moderne et ex-tête de liste de Désirs de ville aux élections de 2014) et Florence Beuvelet (LR).

En 2014, ce groupe était composé de huit élus. Mais trois d'entre eux avaient pris le large un mois après l'élection pour créer le groupe Saint-Nazaire Centre Droit (Sandra Vandeuren, Pierre-Yves Vincent et William Duval).

Virginie Boutet-Caillé, Jean-Michel Texier et Dominique Trigodet vont donc demander la création d'un groupe Modem dès le prochain conseil municipal. Pour le groupe Désirs de Ville n'a plus d'existence et ils estiment que ce serait une usurpation que de garder ce nom.

Plus d'information ce lundi 9 janvier dans Presse Océan.