Ce dimanche, le jardin de Jean-Marie Maroy, à Saint-Marc, se visite. Ce jardinier n'utilise pas de produits phytosanitaires et fait pousser légumes, fruits et fleurs dans la fantaisie. Il a aussi fait de la place aux jeux de mots, aux objets détournés. Bref, c'est plein de subtilité et de poésie.

Plus d'information ce vendredi 9 juin dans Presse Océan.