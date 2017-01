Saint-Nazaire Le lycée expérimental victime d'une escroquerie

0

Un loyer trimestriel de 21 349 euros du lycée expérimental a disparu en 2014 et il est demandé aujourd'hui à l'établissement de s'en acquitter à nouveau. Du coup l’équipe éducative du lycée expérimental parle « de double peine » et ne veut pas faire les frais d’une erreur comptable qui n’est pas de son fait. « On nous a fait part, lundi 17 octobre, d’un dysfonctionnement du service comptable en décembre 2014 et découvert en juillet dernier ».

Et ce « dysfonctionnement » c’est « le paiement d’un trimestre de loyer dû à la Silène qui a été viré sur un RIB, dont le ou la bénéficiaire est à ce jour inconnu(e). L’affaire est désormais entre les mains de la justice ». Si l’établissement est autonome dans la gestion de son budget, la responsabilité comptable « en impute à notre lycée de rattachement, Aristide-Briand ».

