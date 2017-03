Saint-Nazaire Le malaise des personnels soignants de l'hôpital

0

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce mardi après-midi dans le hall de la cité sanitaire à l'appel de la CGT. Tous déplorent un manque d'effectif chronique.

Installés dans une poubelle en guise d'estrade symbolique, les représentants CGT ont énuméré leurs doléances devant environ 150 agents hospitaliers. Avec un message clair : « l'hôpital va mal ». Les grévistes répondaient à l'appel de la seule CGT, relayant localement le mot d'ordre national (et intersyndical) de mobilisation dans le secteur hospitalier. En ligne de mire, il y a encore et toujours « un manque d'effectif récurrent » et ce malaise des personnels soignants déplorant de ne pas pouvoir « faire plus avec les patients ».

