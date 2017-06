Saint-Nazaire Le navire baliseur Charles-Babin à vendre sur Leboncoin

1

Le Charles-Babin, ancien navire baliseur, est toujours à quai à Saint-Nazaire. Et ce « monument », car c’est vraiment un bâtiment bien particulier, est à vendre. Il est proposé à 300 000 € sur le site Leboncoin.

L’annonce, localisée à L’Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, est accompagnée de trois photos du navire, une à quai, une en mer et une autre où le bateau est en cale sèche dans une des formes du port. Elle fait état du caractère historique et patrimonial du Charles-Babin, de ses dimensions et « d’une remise en état à prévoir. » Elle précise également que le bateau « a été acquis par un particulier, ancien marin du Belem, pour la sauvegarde du patrimoine maritime français. » Le navire de 54 mètres mis en service en 1949 par le service des Phares et Balises n’est plus en activité depuis 2013. Il devait être transformé en voilier d'exploration scientifique mais le projet n'est pas allé à son terme et l'avenir du baliseur est aujourd'hui incertain.

Retrouvez l'annonce ici

