La signature aura lieu ce jeudi à l'occasion du salon Euromaritime par la ministre du travail Myriam El Khomri et le secrétaire de d'État à l'Industrie Christophe Sirugue. Pas à Saint-Nazaire.

La signature de ce « Pacte territorial pour le développement des emplois et des compétences dans le secteur de la construction navale en Loire-Atlantique » était initialement prévue le vendredi 20 janvier à Saint-Nazaire en présence de la ministre Myriam El Khomri. Elle avait finalement « reporté » son déplacement pour des questions d'agenda, alors que la CGT avait d'ores et déjà prévu son « comité d'accueil » avec un débrayage. La signature aura finalement lieu à Paris ce jeudi matin en présence de Myriam El Khomri et du secrétaire d'État à l'Industrie Christophe Sirugue. « Dans un contexte où les entreprises de Loire-Atlantique identifient des besoins en recrutements pour répondre aux commandes de navires, cette signature permettra aux parties prenantes d'affirmer une coopération public-privé en faveur de l'emploi et de la formation dans le secteur de la construction navale », explique un communiqué.

