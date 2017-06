Saint-Nazaire le pont sera fermé durant deux heures le dimanche 25 juin

0

Après les nombreuses festivités programmées le samedi 24 juin, le Queen Mary 2 et les maxi-trimarans rejoindront, le dimanche 25 juin, l’estuaire de la Loire et la zone de départ de la course historique qui les attend à travers l’Atlantique.

De ce fait, le pont de Saint-Nazaire sera fermé de 17 heures 30 à 19 heurs 30, le dimanche 25 juin prochain.

Les automobilistes sont donc invités à emprunter un autre itinéraire pour effectuer leurs déplacements.