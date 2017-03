Saint-Nazaire Le port sera tête de ligne pour la croisière de l'Astoria en mai

0

Cette croisière partira des quais de Montoir le 9 mai. Un événement rare pour un paquebot qui n'a pas été construit au chantier de Saint-Nazaire.

Le paquebot Astoria embarquera ses passagers le 9 mai pour une croisière sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fera escale à Lisbonne et Leixoes au Portugal et La Corogne en Espagne. Saint-Nazaire sera le port de départ. Un fait plutôt rare qui confirme que la cité portuaire est bien « identifiée » par les professionnels de la croisière. Les escales dans l'estuaire se développent chaque année. Douze sont d'ores et déjà programmés en 2017.

