Saint-Nazaire Le projet place du Commando suspendu au recours de riverains

Une dizaine de riverains demandent à la ville de retirer les permis de construire de deux établissements sur les cinq de prévus sur et autour de la place du Commando. La Ville refuse de les retirer et vient de saisir un cabinet d'avocats. Si dans un délai de deux mois, la procédure n'atterrit pas au tribunal administratif, les travaux commenceront avec deux mois de retard. Sinon, c'est entre deux et trois ans de procédure qui attend la majorité. Cette dernière a décidé qu'aucuns travaux ne seraient lancés tant que les recours ne seraient pas purgés.

