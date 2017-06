Saint-Nazaire Le PS absent du 2e tour des législatives, une première !

0

Une première, sans aucun doute, du moins depuis des dizaines d'années, qu'un (e) candidat (e) PS ne soit présent (e) au 2e tour d'une élection législative dans cette circonscription. La vague Macron a fait céder les digues nazairiennes et c'est Audrey Dufeu-Schubert pour la REM arrivée largement en tête qui est opposée à Lionel Debray (FI), deuxième mais loin derrière. Outre la défaite socialiste, on constate également que la droite a dégringolé et que le FN a vu son nombre de voix chuter de manière importante.

