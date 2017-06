Saint-Nazaire Le Queen Mary 2 de retour au port ! [PHOTOS]

0

Le mythique transatlantique est arrivé à Saint-Nazaire à l'heure prévue. Une silhouette reconnaissable entre mille qui s'est délicatement lovée dans la forme Joubert.

Avec 3,50 m de chaque côté, la manœuvre d'entrée dans la forme Joubert s'annonçait délicate. Elle s'est parfaitement déroulée et le Queen Mary 2 est désormais à bon port. Le mythique liner a offert au très large public un superbe spectacle doublé d'une certaine émotion pour le retour dans son berceau de construction. Les applaudissements ont fusé à de multiples reprises pendant la manœuvre. Bref, le Queen Mary 2 a été à la hauteur de sa légende. Dimanche, il s'alignera au départ de la transat du centenaire de The Bridge face aux trimarans de classe « ultime ». Cap sur New York, départ à 19h.

