Saint-Nazaire Le Symphony of the Seas transféré dans le bassin C vendredi matin

Le paquebot géant, sistership de l'Harmony of the Seas, va quitter la forme de construction du chantier STX pour regagner son bassin d'armement.

La manœuvre toujours délicate est programmée ce vendredi matin vers 5h. Le paquebot de 362 m sera assisté de huit remorqueurs pour ce premier et très court bain dans l'estuaire. Car le navire, à ce stade de la construction, ne dispose pas encore de ses propres moyens de propulsion. Le Symphony of the Seas, frère jumeau de l'Harmony of the Seas le plus grand paquebot du monde, doit être livré au printemps 2018 à l'armateur américain RCCL.

