Saint-Nazaire Le vélo trouve sa place dans la ville

La municipalité a présenté son « plan vélo », avec notamment la création ou l'amélioration de 35 km d'itinéraires cyclables.

Cette « feuille de route » pour le développement du vélo s'appuie sur les réalisations existantes mais la Ville veut aller plus loin. Elle va mobiliser 2,5 M€ pour les investissements ainsi que 15 000 € par an pour le fonctionnement. Parmi les grands axes retenus : réalisation de bandes cyclables avec un enrobé brun, généralisation des sas vélos aux feux, développement de zones 30 en ville. Plus de 35 km d'itinéraires vélos qui vont être « créés ou améliorés », soit une « augmentation de 60 % des liaisons cyclables ». Trois nouveaux itinéraires sont programmés : centre-ville Saint-Marc (8,5 %), centre-ville Immaculée (4 km), centre-ville Méan-Penhoët (3,2 km). À noter enfin que la Carene met en place, dès le 10 avril, son service de location de vélos électriques longue durée.

