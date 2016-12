Saint-Nazaire Le village du Père Noël ferme sous la neige... enfin presque

0

Le village du Père Noël installé sur l'esplanade des Droits de l'Homme a fermé ses portes ce samedi à 17h. Sous une neige moins naturelle que celle de ce matin.

Décidément, on parle beaucoup de neige en ce 31 décembre. Alors qu'elle s'est invitée ce matin pour blanchir les rues de la ville, elle était encore présente en centre-ville en fin de journée. Bon de manière beaucoup plus localisée, juste au-dessus du village de Père-Noël qui fermait ses portes à 17h. Et surtout beaucoup moins vrai (de la mousse), mêlées de bulles pour cette animation surprise « festive et joyeuse ». De quoi s'y perdre entre la vraie du matin et la fausse neige du soir. Mais les enfants présents avaient l'air ravis.