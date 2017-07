0

Le 7 juillet, alors que le Racing Team Jagu partait en compétition, son car seravnt de mobile-home et atelier a brûlé sur la RN 165. Dedans, il y avait la voiture de course et une quinzaine d'années d'investissements. Le préjudice avoisine les 250 000 €. Pour renaître de ses cendres, l'écurie a lancé une collecte d'argent sur www.leetchi.com.

Plus d'information ce mardi 18 juillet dans Presse Océan.