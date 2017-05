Saint-Nazaire Législatives, Audrey Dufeu-Schubert sur la 8e circonscription

0

Audrey Dufeu-Schubert a été désignée candidate pour « République En Marche » dans la 8e circonscription (Saint-Nazaire). Novice en politique, elle anime le comité local En Marche et était à l’origine de sa création l’été dernier. Infirmière, Audrey Dufeu-Schubert a repris ses études et dirige désormais un établissement de santé à Pontchâteau. Elle est mère de deux enfants et n'avait jamais fait de politique avant de lancer avec Emmanuel Macron.

Sur la 7e circonscription (La Baule Guérande) « En Marche » a investi Sandrine Josso, conseillère municipale à Herbignac