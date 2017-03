Saint-Nazaire Les 75 ans du commando sur St-Nazaire

0

Opération Chariot. Tel était le nom de code de l’attaque du port de Saint-Nazaire par les commandos britanniques le 28 mars 1942.

Objectif de ce raid nocturne mis sur pied par l’amirauté britannique : détruire les installations portuaires de Saint-Nazaire, afin d’empêcher les nazis d’utiliser en Atlantique nord et dans le golfe de Gascogne le plus grand cuirassé de la Kriegsmarine, Tirpitz, alors stationné dans un port en Norvège.

Pour cela, il fallait que l’ennemi ne puisse plus utiliser l’unique cale sèche sur la façade atlantique capable d’accueillir ce long et puissant navire : la forme-écluse Joubert, à Saint-Nazaire.

De nuit, le vieux HMS Campbeltown maquillé en destroyer allemand arrive à toute vapeur dans l’estuaire. Sous l’intense mitraille allemande. L’équipage parvient à enfoncer la porte-caisson du Normandie dock. Il est 1 h 34 : « 4 minutes de retard sur l’horaire prévu», ainsi que s’en excusa (!), avec un humour so british, le commandant Sam Beattie. Son fils Nick était présent comme à chaque à chaque cérémonie pour cette 75e commémoration devant le menhir dédié à l’Opération Chariot, désormais face au vieux Môle. Stephen Barney, 94 ans, le dernier commando encore vie a participé également à la cérémonie avec Edward Llewellyn, ambassadeur anglais en France, les bérets verts britanniques du Royal Marines basés à Chivenor et les marins du chasseur de mines Aigle. Deux cérémonies ont eu lieu. Une "non officielle" du centre de recherche sur l'identité bretonne (Credib) et dans la foulée une officielle. Peu importe pour de nombreux britanniques qui ont fait le déplacement parce qu'un l'un des membres de leur famille a combattu lors de Chariot ou "par gratitude", comme Tony Kennedy, membre de la St-Nazaire Society.