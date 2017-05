Saint-Nazaire Les Jeux d'Avenir handisport ont démarré

0

550 sportifs de 10 à 21 ans et venant de toute la France et des départements d'outre-mer sont réunis jusqu'à samedi soir sur la plaine des sports et dans différents gymnases de la ville. Ils ont tous un handicap moteur ou sensoriel et s'affrontent dans des épreuves d'athlétisme, de boccia (pétanque adaptée), escrime, tennis de table, tir, basket ou foot à cinq. Les épreuves de natation auront ce vendredi à la piscine Aquajade de Saint-Brevin. Toutes ces épreuves sont bien sûr ouvertes au public : les jeunes sportifs aiment les encouragements. Une championne olympique est d'ailleurs venue passer ce jeudi avec eux. Il s'agit de Marie-Amélie Le Fur, triple médaillée à Rio (dont 2 médaille d'or en saut en longueur et 400 m.