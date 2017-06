Saint-Nazaire Les Multi50 du Record SNSM ont mis le cap au large

0

Les quatre voiliers de 50 pieds engagés sur le Trophée du cinquantenaire de la SNSM ont franchi la ligne de départ à 17h ce vendredi. Le retour au port de Saint-Nazaire est programmé samedi après-midi.

Les quatre Multi50 se sont livrés au traditionnel spectacle du passage du sas de l'entrée sud. Ils ont ensuite filé vers le large pour se positionner sur la ligne de départ. Quatre bateaux sont engagés cette année pour le Record SNSM rebaptisé Trophée du cinquantenaire : Lalou Roucayrol sur Arkema, Erwan Le Roux sur FenêtréA - Mix Buffet, Gilles Lamiré sur La French Tech et Armel Tripon sur Réauté Chocolat. Le retour est attendu samedi dans l'après-midi... le même jour que l'arrivée du Queen Mary 2 qui affrontera les « Ultimes » dimanche (départ à 19h) vers New York pour The Bridge.

