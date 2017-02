Saint-Nazaire Les petits secrets du Parc paysager

0

Le printemps va pointer le bout de son nez. La belle saison pour (re) découvrir le parc paysager 21 hectares de verdure. « Il a vraiment une fonction ce parc : c’est le poumon vert de la ville. Il est important pour la préservation de la qualité de l’air », explique Christophe Cotta, maire-adjoint au cadre de vie, espaces verts, naturels, circulation et mobilité. Le parc paysager a été créé après la guerre. À sa place, il y avait un marais que les gravats dus aux bombardements de la ville ont comblé. À cela, du sable a été ajouté. Il y a 1 255 arbres selon les agents des espaces verts qui s’occupent quotidiennement du parc. Des feuillus, des conifères, des bouleaux, des érables et cette rangée de peupliers avenue Suzanne Lenglen.

« Dans les dix ans, la question du renouvellement des peupliers va se poser », prévient Christophe Cotta. Cette année, trois d’entre eux seront abattus car malades. « Pour chaque arbre abattu, un autre est planté derrière, assure Yves Glotin, responsable de secteur aux espaces verts. Pas forcément la même espèce. On essaie de trouver des essences résistantes et qui font peu de bois mort comme les chênes ou les liquidambars ».

Les différents espaces du parc font l’objet de ce qu’on appelle une gestion différenciée. « Autant sur les plaines, on va couper l’herbe régulièrement. La période de tonte devrait d’ailleurs commencer dans deux semaines. Mais dans les parties de sous-bois on la laisse pousser ». Cette façon de gérer cet espace naturel sera présentée le 25 février à l’occasion d’une visite. Comme dans le reste de la ville, les produits phytosanitaires sont exclus.

