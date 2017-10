Saint-Nazaire Les salariés de l’accueil familial n'en peuvent plus

0

Les sections CFDT et CGT de l’association Enfance et famille ont appelé à un débrayage ce mardi matin. Une centaine d’assistants et d’éducateurs familiaux ont ainsi boycotté la réunion tenue à l’université de Gavy sur la réorganisation de l’accueil d’enfants placés par le juge, en lien avec la fusion au 1er janvier 2018 des structures Enfance et famille et Sauvegarde de l’enfance.

« Les 120 familles d’accueil de 1, 2 et parfois 3 enfants sont épuisées car il n’y a plus de relais, dénonce cette maman, assistante familiale. Nous avons en effet besoin de souffler, pour pouvoir nous retrouver avec nos propres enfants ». Tous estiment « ne plus avoir d’écoute de la direction, laquelle privilégie la logique financière à l’intérêt des enfants… ».

