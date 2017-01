Saint-Nazaire Les syndicats pas rassurés par le secrétaire d'Etat à l'industrie

0

Christophe Sirugue, le secrétaire d'Etat à l'Industrie a rencontré les organisations syndicales du chantier naval STX en fin d'après-midi ce mercredi 4 janvier. Après le rendez-vous, les représentants syndicaux ne se disaient pas rassurés, du moins pas encore. Pour la CGT, « c'était une opération de communication du Gouvernement ».

La CFDT a soumis au secrétaire d'Etat ses « trois points de vigilance, à savoir : le plan industriel, le volet social avec les doublons et le maintien de l'emploi et la stratégie avec la Chine. L'Etat a les mêmes préoccupations. »

La déléguée de Force Ouvrière a demandé « si l'entrée de DCNS dans le tour de table était une façon pour l'Etat de devenir majoritaire : la réponse a été non, l'Etat ne veut pas d'une nationalisation. Je lui ai rappelé que quand nous demandons la nationalisation du chantier on nous répond toujours que l'Union Européenne s'y opposerait. Or nous sommes partis vers une nationalisation italienne. Mais est-ce que Fincantieri ira au bout s'il n'est pas majoritaire ? »

Plus d'information ce jeudi 5 janvier dans Presse Océan.