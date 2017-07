0

Les riverains de la rue de Pornichet et les propriétaires du bar le Cap se plaignaient de la fermeture du front de mer aux voitures, la Ville revient en arrière et rouvre le boulevard à la circulation, sauf certaines soirées en semaine et se réserve le droit de le fermer de nouveau en fonction des animations programmées cet été.

