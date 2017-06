Saint-Nazaire L'hôtel-restaurant Au bon accueil transformé en « appart'hôtel »

0

Fermé depuis juin 2014, l'établissement ancré dans le patrimoine nazairien va connaître une nouvelle vie. Jeudi, les propriétaires Christiane et Jean-Paul Dauce organisent un « vide-hôtel ».

Incontournable dans le paysage nazairien, l'établissement Au bon accueil est fermé depuis juin 2014, lorsque les propriétaires Christiane et Jean-Paul Dauce ont cessé leur activité pour une retraite bien méritée. L'hôtel-restaurant qu'ils tenaient depuis 1971 va connaître une nouvelle vie puisqu'il sera transformé en « appart'hôtel » sous l'enseigne Smartappart, essentiellement pour une clientèle professionnelle. Jeudi, Christiane et Jean-Paul Dauce organisent un « vide-hôtel » pour vendre matériel et mobilier synonyme de toute une vie professionnelle chargée de souvenir. Le rendez-vous est fixé sur place à partir de 10h.

A lire ce mercredi dans Presse Océan