Saint-Nazaire L'îlot Sautron prépare sa mue en écoquartier

Le site de l'ancienne station d'épuration va accueillir cent logements à l'horizon 2020. Un projet qui laissera une large place au végétal mais la hauteur des bâtiments continue d'inquiéter les riverains.

Ce programme de logements va s'installer sur une parcelle de 1,7 hectare, en lieu et place de l'ancienne station d'épuration. Une emprise foncière idéale, à quelques encablures du très prisé front de mer et à proximité des commerces de la rue de Pornichet. Le futur écoquartier répond à l'ambition de la majorité municipale de « densifier la ville là où elle est constituée ». Le projet a été présenté mercredi aux riverains dont les craintes sur la hauteur des bâtiments et le nombre de logements restent bien présentes.

