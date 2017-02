Saint-Nazaire Ludovic Le Merrer démissionne de l'ensemble de ses mandats

0

Ludovic Le Merrer qui avait mené la liste Désirs de ville lors des municipales de 2014 vient d'annoncer qu'il démissionne de « l'ensemble de mes mandats politiques locaux ». Trois ans après les municipales, cette liste apparaît plus divisée que jamais, avec à ce jour trois groupes d'opposition au conseil municipal.

Ludovic Le Merrer évoque, pour expliquer ces démissions du Conseil municipal et de la Carène « plusieurs projets professionnels » qu'il mène en Loire-Atlantique et qui ne lui permettent plus de « mener correctement ma mission d'élu de l'opposition à Saint-Nazaire ». Il en profite également pour égratigner ces anciens co-listiers.

Plus d'informations ce mercredi 1er mars dans Presse Océan