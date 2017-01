Saint-Nazaire Ludovic Le Merrer ne se représentera pas aux municipales de 2020

0

Ce samedi matin, les trois élus Modem du groupe d'opposition Désirs de Ville annonçaient leur choix de prendre leur indépendance de cette liste au conseil municipal. Interrogé sur cette scission, Ludovic Le Merrer, qui était tête de liste de Désirs de Ville et qui siège toujours à l'assemblée municipale, nous a annoncé son souhait de ne pas se représenter aux municipales de 2020. « Je n'arrête pas la politique pour autant et je ne dis pas que je ne me présenterai pas à d'autres élections ». Ludovic Le Merrer était au Modem en 2014 et est aujourd'hui encarté à la Gauche Moderne, composante de l'UDI.

Plus d'information ce lundi 9 janvier dans Presse Océan.