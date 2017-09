Saint-Nazaire Manifestation pour l'IVG

0

« Dieu merci, j'ai avorté. » Inscrite sur les t-shirts blancs des manifestantes qui militent pour que le droit d'avortement soit inscrit dans la charte européenne des droits fondamentaux, cette phrase n'est pas sans rappeler l'actualité. Pour cette journée européenne du droit à l'avortement, une quinzaine de femmes issues du planning familial, de l'union syndicale solidaires, et du front social nazairien ont fait acte de présence à partir de 18 h devant l'hôtel de ville. « On est là pour dire qu'un droit n'est jamais acquis » explique Justine du Planning familial. En témoignent les récentes manifestations en Espagne, en Italie et en Pologne. « Il y a ce danger d'un retour en arrière, rappelle Catherine de l'Union syndicale Solidaires. Alors que les subventions du planning familial diminuent, on assiste au retour de l'intégrisme religieux chez certaines familles catholiques. » Une pétition « pour reconnaître le droit d'avortement dans les textes européens » circule actuellement dans plusieurs villes de France, où plusieurs manifestations ont débuté vers 18 h. L'objectif est de récolter 25 000 signatures d'ici la fin de la soirée afin de soumettre la pétition au Parlement européen à Bruxelles, minimal requis pour que la proposition soit étudiée au Conseil de l'Europe.