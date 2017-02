Saint-Nazaire Manon Tanguy et ses « chansons crocodiliennes »

0

L'artiste nazairienne sort son deuxième album le 17 février. Avec « Parmi les crocodiles », elle livre un univers intimiste où la pop acoustique se teinte de rythmiques électro.

On a connu Manon Tanguy en 2010, jeune lycéenne repérée sur internet pour ses chansons. Depuis, le temps a passé, l'artiste chante désormais dans « un vrai groupe » avec Laurent Duflanc et Yannis Quillaud. « Les chansons, ça reste mon univers. Mais on compose ensemble », explique-t-elle. Une formule qui a donné naissance à Parmi les crocodiles, le deuxième album de Manon Tanguy (Le Comptoir musical / Coop Breizh) qui sort le 17 février. Douze titres qu'elle qualifie de « chansons crocodiliennes ». (www.manontanguy.fr)

