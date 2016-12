Saint-Nazaire Mini-vidange et nettoyage des berges du Bois-Joalland

0

L’opération commencée le 12 décembre consiste à purger l’eau du fond et ramasser les nombreux détritus présents en bordure de ce vaste réservoir d’eau potable créé pour les troupes américainesdans une cuvette naturelle à l’automne 1917. Le plan d’eau du Bois-Joalland, à l’Immaculée, est en train d’être vidé d’environ un quart de son élément liquide. « L’objectif de cette vidange partielle est de renouveler l’eau. Depuis le 12 décembre, un demi-million de mètres cubes sur les 2 millions de m3 de ce plan d’eau de 65 ha ont été envoyés via le réseau des buses vers les étangs en contrebas : Guindreff, Les Québrais et celui du parc paysager, explique Fabrice Buisson, responsable des activités et bases nautiques de la Ville. Et le trop-plein a été évacué en mer ».

Plus d'infos dans Presse-Océan de vendredi 23 décembre.