Saint-Nazaire Moins de trains vers Nantes dès cet été

En souhaitant « mettre un peu de lisibilité et simplifier le réseau », la Région a modifié le cadencement des trains entre Nantes et Saint-Nazaire. Ainsi, la gare de Saint-Nazaire verra quotidiennement 36 trains s'arrêter à compter du 2 juillet au lieu de 44 actuellement. La raison : « On a observé que certains trains n'étaient pas remplis entre Savenay et St-Nazaire d'où ce choix qui ne concernera pas les trains circulant aux horaires de pointe le matin et en fin d'après-midi », explique Roch Brancour, vice-président LR de la Région.

