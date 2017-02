0

Cette fiction tournée en mars dernier à Saint-Nazaire pour France 2 sera projetée en avant-première à Cinéville le samedi 18 février à 19 h 45.

L'équipe du film sera présente avec le réalisateur Denis Malleval et le trio d'acteurs Olivier Marchal, Michaël Youn et Geoffroy Thiebault. La cité portuaire avait en partie servi de décor pour cette intrigue familiale, avec des scènes tournées sur le port et dans l'enceinte du chantier STX. Michaël Youn y incarne le directeur du chantier naval (rebaptisé SMC) qui tue accidentellement sa maîtresse et appelle son frère, joué par Olivier Marchal, pour le tirer d'affaire. La diffusion sur France 2 est programmée le 1er mars à 20 h 55.

Le samedi 18 février à 19 h 45. Séance gratuite, les places sont à retirer à Cinéville (dans la limite des places disponibles)