Saint-Nazaire MSC Meraviglia : Robin des bois dénonce "le pourisme de masse"

0

À l’occasion de la livraison du « MSC Meraviglia », cet après-midi à Saint-Nazaire, en présence du Président de la République, l’association Robin des bois dénonce le gigantisme des paquebots de croisière.

« Les méga-paquebots comme le MSC Meraviglia sont les cauchemars des préfets maritimes et des sauveteurs en mer. 7 000 à 8 000 personnes à évacuer en cas de collision, d’incendie, d’attentat ou de naufrage en haute mer et de nuit, c’est une mission impossible. Les armateurs n’osent même pas répéter l’exercice dans une baie abritée et ensoleillée », explique l’association de défense de l'environnement. « Dans l’Atlantique et la Méditerranée, la puissance et le nombre des remorqueurs sont insuffisants pour assurer en sécurité le sauvetage des « Gigantic » en difficulté ».

Dénonçant « le pourisme de masse », Robin des bois souligne que, « comme tous les « Gigantic », le MSC Meraviglia enlaidit et pollue les villes d’escale et rentre par effraction et par dragages intensifs dans des petits ports et des îles effrayées ».

Reste que, pour des raisons géopolitiques, « le rayon de nuisances de ces barres flottantes tend à diminuer. Les petits tours du MSC Meraviglia en Méditerranée se cantonnent prudemment à des navettes Marseille, Gênes, Barcelone avec juste une petite pointe vers Messine pour éviter les migrants en Méditerranée et les risques d’attentats dans le Maghreb ».

Selon Robin des bois, afin de limiter les risques pour ses paquebots croisant dans les Caraïbes, MSC viendrait d’ailleurs de « louer pour 100 ans une petite île, un MSC Land qui accueillera dès l’année prochaine ses clients « en toute sécurité » lors d’une escale exclusive ».