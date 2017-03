Saint-Nazaire NDDL : les opposants assignent l'Etat, AGO et la Dreal

0

Les deux avocats de l’Acipa, Me Le Moigne et Boittin, viennent de déposer 24 assignations contre l’Etat, Ago et la Dreal (pour le barreau routier) au greffe du tribunal de St-Nazaire. Les assignations ont déjà été remises aux intéressés par huissier le 14 mars. Elles ont pour objectif la rétrocession de 140 hectares de parcelles de terre réparties entre Notre-Dame-des-Landes, Vigneux et Fay-de-Bretagne, dont une cinquantaine propriétaires avaient été expropriés. « Mais si les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue, leurs anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession. C’est le cas dans ce dossier », expliquent les deux avocats. Ils étaient accompagnés d’une trentaine d’opposants à l’aéroport dont des agriculteurs qui demandent la rétrocession.