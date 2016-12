Saint-Nazaire Les conducteurs de bus de la Stran rouleront bien vendredi

0

Deux bus de la Stran on été la cible de projectiles (des billes de plastiques tirées en rafales par une arme de type air-soft) mercredi à 19 h 15, alors qu'ils se trouvaient à la station Lerioux, près de l'université de Gavy. Quinze vitres au total d'un bus HelYce et d'un bus standard ont été brisées sans que les chauffeurs, une femme et un homme, ne soient heureusement blessés.

Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait vers 20 h. Ce jeudi, aucun véhicule n'est sorti du dépôt. Une rencontre avec le président de la Stran a lieu à 14 h 30. La direction a accepté la demande des syndicats de recruter du personnel de sécurité pour le mettre sur le réseau. Le travail reprendra donc vendredi matin.