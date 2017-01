Saint-Nazaire Pas de nouveau cinéma mais un auditorium pour le conservatoire

0

La salle Art & Essai avait dû quitter ses locaux du fanal voués à la destruction. Elle avait trouvé refuge à Agora, dans la salle René-Guy Cadou. Cette solution transitoire va être pérennisée. En effet, elle apporte satisfaction aux utilisateurs qui ont gagné en confort mais surtout, la construction d’un nouveau cinéma à trois salles (l’option la plus intéressante) coûterait 3M€ et aurait un coût de fonctionnement supérieur à celui d’aujourd’hui. En revanche, ceux qui vont bénéficier d’une nouvelle salle, ce sont les élèves musiciens du conservatoire Boris-Vian. Un auditorium de quelque 250 places sera construit à l’arrière du bâtiment.

