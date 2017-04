Saint-Nazaire Pinède : le maire dénonce des arguments « fallacieux »

0

La semaine dernière, les « amoureux des pins publics » ont pique-niqué sous la pinède située entre le boulevard de Verdun et la mer afin de protester contre la future construction de deux restaurants à cet endroit, dans le cadre du projet d'aménagement de la place du Commando. Pour le maire PS, leurs « arguments sont fallacieux ». Et d'opposer l'installation de tables de pique-nique et la conservation du terrain de boules à leurs propos sur la « confiscation du littoral au profit d'un investisseur ».

