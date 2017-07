Saint-Nazaire Place au farniente ce week-end

0

Le festival musical revient pour sa 11e édition, ce vendredi 21 et samedi 22 juillet, sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer. « Faire venir les musiques du monde jusqu'à la plage de Saint-Marc », définit la présidente de l'association organisatrice, Hélène Le Saux. De la musique, de la poésie et la mer en fond de scène. Sont attendus Roger Raspail, les Norvégiens de MoE, Frédéric Nogray, Tony Hymas et Jean-François Pauvros.

Plus d'information ce jeudi 20 juillet dans Presse Océan.