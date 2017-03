Saint-Nazaire Place du Commando, un accord en perspective

0

La Ville et les habitants de la rue de Verdun, qui avaient déposé un recours gracieux au début de l'année contre certains permis de construire du projet de la place du Commando, sont en train de se mettre d'accord. Cela devrait donc éviter de passer par le Tribunal administratif et un retard estimé à 2/3 ans. Selon l'avocat des requérants, un accord transactionnel est en cours de rédaction. Il pourrait être signé dans les jours qui viennent et permettre le début des travaux prochainement.

