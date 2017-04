Saint-Nazaire Place du commando : un compromis a été entériné

0

L'accord a été signé entre la Ville, la Sonadev et le collectif de riverains qui avait déposé un recours gracieux contre le projet.

L'accord entériné jeudi ne fait que formaliser le terrain d'entente trouvé fin mars. « Chacun a fait un pas vers l'autre, un compromis a été trouvé », précise le maire David Samzun. Le collectif de riverains avait déposé un recours gracieux en janvier dernier contre le projet d'aménagement de la place du Commando qui prévoit l'implantation de bars et restaurants. Plus précisément contre l'installation de deux cellules côté capitainerie au niveau de la pinède, entraînant une gêne visuelle sur la mer. L'accord prévoit donc que l'un des bâtiments, le numéro 5 celui du glacier, pivotera à 90° et sera légèrement rabaissé. « Il fera l'objet d'un permis modificatif », souligne le maire.

