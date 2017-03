Saint-Nazaire Politique : l'ex-élu Vert Gilles Denigot rejoint Emmanuel Macron

0

Ancien élu écologiste à la mairie de Saint-Nazaire et au conseil général de Loire-Atlantique, tête de la liste « Réunifier la Bretagne » aux dernières élections régionales, aujourd’hui sans mandat, Gilles Denigot a décidé de rejoindre le mouvement En marche!.

« D’abord dubitatif, j’ai lu, écouté, analysé et compris les motivations, la démarche et la méthodologie mise en oeuvre par Emmanuel Macron. Force est de constater qu’il donne à cette élection une dimension moderne et novatrice », explique l’ancien docker et syndicaliste nazairien, qui avait quitté EELV en 2015 après avoir été suspendu pour avoir conduit une liste dissidente aux municipales

A ses yeux, l’ancien ministre de l’Economie est « le seul capable de relancer le projet européen en panne » et de « rassembler les progressistes et à transcender des clivages partisans ». Il est aussi « le seul en capacité de ne pas condamner les électeurs à un choix de second tour comme celui de 2002, entre la fille de Le Pen et la droite brutale et conservatrice incarnée par François Fillon ».

Au passage, Gilles Denigot dénonce « le combat pour le leadership » auquel se livrent « les gauches » à l’occasion de cette élection présidentielle. « Le mien est d’avoir un président de la République qui agisse dès 2017 », explique-t-il.