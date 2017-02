Saint-Nazaire Politique : les centristes en quête de l'investiture législative

0

L’alliance entre Macron et Bayrou a des incidences dans le paysage politique nazairien. Surtout pour la députation. Si la cause est entendue au niveau national, localement, deux potentiels candidats aux législatives se profilent. D’un côté Pierre-Yves Vincent, ex-UDI, conseiller municipal d’opposition, qui a rejoint les macronistes du mouvement "En marche !" dès décembre.

De l’autre, Jean-Michel Texier qui tient la barre du Modem qu'il préside à Saint-Nazaire, élu au conseil municipal et à la Carene . Aucun des deux hommes n’est encore officiellement déclaré. Et pour cause. Pierre-Yves Vincent attend la décision d’En marche sur les investitures, probablement en mars. Jean-Michel Texier était dans l’expectative d’une éventuelle candidature Bayrou à la présidentielle. L'horizon se dégage et pour lui : « Deux solutions sont possibles. Soit les accords sur les investitures sont passés au niveau national et on respecte ce choix. Soit on devance les négociations et on s’entend directement sur le terrain, ce qui serait une preuve d’intelligence et de clarté pour les électeurs.» Mais dans ce scénario, Jean-Michel Texier privilégie sa propre candidature au détriment de celle de Pierre-Yves Vincent. Pourquoi?

