Saint-Nazaire Pollution aux particules fines

Une procédure d'information sur la qualité de l'air a été enclenchée ce jour par la Préfecture en raison du dépassement du seuil concernant les particules fines. une concentration de 94 µg/m² de particules fines (PM10) a été relevée hier à 22 h 45 à Saint-Nazaire (station de mesure école Léon Blum rue des Fréchets). Ce seuil ne nécessite pas une alerte mais une procédure d'information.

Quelques recommandations sont données : évitez l'utilisation de la voiture en solo, privilégiez les transports en commun et le covoiturage. Pour les trajets courts, pensez à la marche à pied ou au vélo. Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de travail pour faciliter ces pratiques. Le recours aux audio/visio-conférences et au télétravail est recommandé. Si vous prenez votre voiture, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail. Evitez l'utilisation, en chauffage d'agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens. Respectez l'interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts, apportez-les en déchetteries.